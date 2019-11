नई दिल्‍ली: राज्‍य में राष्‍ट्रपति शासन के कारण आपके तत्‍काल हस्‍तक्षेप के सबसे ज्‍यादा जरूरत है. मैं आपका आभारी रहूंगा यदि संकटग्रस्त किसानों के दुखों को दूर करने के लिए आप तत्‍काल बड़ी राहत के कदम उठाते हैं. ये मजमून है महाराष्‍ट्र के दिग्‍गज मराठा नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार के उस पत्र को जो उन्‍होंने पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा है. एनसीपी प्रमुख पवार ने बुधवार को दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्‍ट्र के किसानों के मुद्दे पर एक मीटिंग की.

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम को दिए पत्र में कहा, मैंने दो जिलों से फसल नुकसान का डाटा एकत्र‍ित किया है, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ समेत पूरे महाराष्‍ट्र में भारी बारिश से नुकसान हुआ है. मैं इस संबंध में विस्‍तृत जानकारी एकत्र‍ित कर रहा हूं, जो आपको जल्‍द ही भेज दी जाएगी.

NCP chief Sharad Pawar in letter to PM: Due to the prevalence of Presidential Rule in the state, your urgent intervention is highly necessitated. I shall be grateful, if you take immediate steps to initiate massive relief measures&ameliorate the miseries of the distressed farmers

