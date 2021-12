Sheena Bora Murder Case, मुंबई: पूर्व मीडिया हस्ती और अपनी बेटी की हत्या ( Sheena Bora Murder Case) की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) ने एक अजीबोगरीब दावा किया है. इंद्राणी ने कि उनकी बेटी शीना बोरा (Sheena Bora), जिसकी साल 2012 में हत्या कर दी गई थी, वह जिंदा है और इस समय कश्मीर में है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक को लिखे अपने पत्र में उन्होंने तर्क दिया है कि वह भायखला महिला जेल में एक महिला से मिलीं, जिसने उन्हें बताया कि वह कश्मीर में उनकी बेटी से मिली थी. इंद्राणी ने जांच एजेंसी सीबीआई से आग्रह किया कि वह कश्मीर में शीना की तलाश करवाए.Also Read - जवानों की मौत से सबसे ज्‍यादा खुशी सफेदपोश आतंकियों को होती है, आर्मी के ले. जनरल का बड़ा बयान

Sheena Bora murder case | An inmate, who is a govt officer, told Indrani Mukerjea that she met Sheena in Srinagar in 2021. Indrani has written a letter to CBI, urging it to take necessary steps. If it doesn’t, I will move an application in court: Indrani’s lawyer Sana Raees Khan pic.twitter.com/1ZSDH1HUGi

— ANI (@ANI) December 16, 2021