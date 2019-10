मुंबई: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और अन्य के खिलाफ चल रही धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए. अधिकारियों ने कहा कि कुंद्रा सुुबह लगभग 11 बजे यहं बलार्ड पियर क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पहुंचे.

एजेंसी ने राज कुंद्रा को 4 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन समझा जाता है कि उन्होंने उस दिन कुछ जरूरी काम के कारण उससे पहले की कोई तारीख मांगी थी. ऐसी संभावना है कि एजेंसी धनशोधन की रोकथाम कानून के तहत उनका बयान दर्ज करेगी.

मामले में कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के आपराधिक प्रावधान के तहत की जा रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले के सिलसिले में रंजीत बिंद्रा और बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी नामक एक फर्म के साथ कुंद्रा के सौदे की जांच कर रही है.

Mumbai: Businessman & actor Shilpa Shetty’s husband, Raj Kundra arrives at Enforcement Directorate (ED) office, for joining investigation in connection with the matter related to underworld don Iqbal Mirchi. pic.twitter.com/MeLZvRCekp

