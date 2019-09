मुंबई: शिवसेना ने अटकलों को विराम देते हुए रविवार को कहा कि उसने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बड़े बेटे आदित्य ठाकरे को मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है. इसके साथ ही आदित्य, ठाकरे परिवार के पहले ऐसे सदस्य बन गए हैं जो चुनाव लड़ेंगे.

Shiv Sena’s Aditya Thackeray to contest from Worli Assembly seat in Mumbai. (File pic) #MaharashtraAssemblyPolls https://t.co/gZJXUnmYnT pic.twitter.com/tIhgodOGMj

शिवसेना प्रमुख के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि वर्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए आदित्य ठाकरे का नाम तय हो गया है. वर्तमान में सुनील शिंदे इस सीट से शिवसेना के विधायक हैं वह इस बार इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनकी जगह आदित्य चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि वर्ली शिवसेना के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, इसलिए आदित्य को वहां से उतारा जा रहा है. बता दें कि शिवसेना ने रविवार को कुछ विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया. बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा.

Shiv Sena gives AB form to its incumbent MLAs, authorizing them to file their nominations as Shiv Sena candidates for 2019 Maharashtra Assembly Elections. pic.twitter.com/sQKR5JB7hk

