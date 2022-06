Maharashtra Political Drama: महाराष्ट्र का सियासी बवाल अभी थमा नहीं है. वरिष्ठ शिवसेना (Shiv Sena) नेता एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने खुले तौर पर पार्टी से बगावत की तो उनके साथ एक के बाद एक कई विधायक हो गए. स्वयं शिंदे ने 37 विधायकों के दस्तखत के साथ विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी सौंपी है. हालांकि, उनका कहना है कि उनके साथ शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक हैं. इनके अलावा उन्हें कई निर्दलीय विधायकों का भी साथ मिल रहा है. इधर मुख्यमंत्री उद्ध ठाकरे (Udhav Thackeray) अपना सरकारी आवास छोड़कर चले गए हैं और उनका कहना है कि शिवसैनिक कहेंगे तो वे मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे. इस बीच कुछ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नाशिक में एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर कालिख पोती और अंडे फेंके.Also Read - एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता घोसीत किया गया। Watch Video

एकनाथ शिंदे के पार्टी से बगावत करने के बाद सूत्रों के अनुसार पार्टी के 19 में से 17 सांसद भी उनके पक्ष में आ गए हैं और कई पार्षद भी उनका समर्थन कर रहे हैं. शिवसेना के पास महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 55 विधायक हैं. जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई तो उस बैठक में सिर्फ 12 ही विधायक पहुंचे. इस लिहाज से अगर मान लिया जाए कि जो विधायक बैठक में नहीं आए उन्हें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा तो, ऐसे कुल 43 विधायक तो हैं ही. जबकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि उन्हें कई अन्य विधायकों का भी समर्थन हासिल है.

पार्टी में चल रही उठापटक के बीच शिवसेना कार्यकर्ता यानी शिवसैनिक काफी आहत हैं. पार्टी कार्यकर्ता बागी नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर काली स्याही फैंकी गई है और कार्यकर्ता अंडे की ट्रे लेकर पोस्टर के सामने पहुंचे. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर जमकर अंडे फेंके. पोस्टर पर अंडे फेंकने के बाद कार्यकर्ताओं ने उसी पोस्टर से सामने खड़े होकर जमकर नारेबाजी भी की.

#WATCH Shiv Sena supporters throw black ink and eggs at a poster showing a picture of rebel MLA Eknath Shinde, also raise slogans against him, in Nashik pic.twitter.com/DUtKE2R2S5

— ANI (@ANI) June 24, 2022