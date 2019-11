मुंबई : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण करेंगे. शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6:40 बजे होगा. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पद उद्धव ठाकरे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए शिवाजी पार्क में पार्टी के नेताओं सहित आम जनता की भीड़ पहुंची है. शपथ ग्रहण समारोह के लिए भव्‍य मंच बनाया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से शिवाजी महाराज की मूर्ति को रखा गया है.

Mumbai: Shiv Sena Chief and ‘Maha Vikas Aghadi’ leader, Uddhav Thackeray to take oath as the Chief Minister of Maharashtra,shortly pic.twitter.com/GVhDmBE7o1

— ANI (@ANI) November 28, 2019