मुंबई: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिवसेना-भाजपा मिलकर लड़ेंगे और सीट बंटवारे के फार्मूले को अगले दो दिन में घोषित कर दिया जाएगा. अगले महीने होने वाले चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ठाकरे ने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान फार्मूला तय हुआ था, जब दोनों पार्टियों ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था.

Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray on seat sharing for Maharashtra assembly polls: We have held systematic talks with BJP leaders. I hope that in a day or two we will come to a decision pic.twitter.com/VvNmeFKTkx

— ANI (@ANI) September 20, 2019