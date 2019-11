नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में सरकार बनाने को लेकर19वें दिन भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के एक विधायक ने दावा किया है कि महाराष्‍ट्र में तीन दल (शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी) सरकार बनाएंगे और एक शिवसेना नेता सीएम होगा. वहीं, एनसीपी ने कहा है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वह मिलकर ही लिया जाएगा. हम एक साथ चुनाव लड़े और एकसाथ हैं.

महाराष्‍ट्र के कांग्रेस नेता कागडा चंदया पडवी ने कहा, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन रिजल्‍ट पॉजिटिव होगा. व्‍यक्‍तिगतरूप से मेरा मानना है कि तीन दल (शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी) सरकार बनाएंगे और एक शिवसेना नेता सीएम होगा.

Kagda Chandya Padvi,Congress leader from Maharashtra: Process is still underway,but end result will be positive. Personally I think the three(Shiv Sena-Congress-NCP) parties will form the Govt and a Shiv Sena leader will be the CM. pic.twitter.com/ty7WSwvSHn

