Mumbai, City Co-operative bank fraud, ED, Shiv Sena, Anandrao Adsul, ED raid, News: महाराष्‍ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई (Mumbai) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सोमवार को शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल (Anandrao Adsul) के निवास पर छापा मारा. लेकिन इस दौरान शिवसेना नेता की तबीयम बिगड़ जाने के बाद उन्‍हें अस्‍पताल ले जाया गया है.Also Read - Maharashtra Corporation Elections: आगामी निगम चुनावों में किसके साथ गठबंधन करेगी शिवसेना? संजय राउत ने दिया बड़ा बयान

#UPDATE Mumbai: Shiv Sena leader Anandrao Adsul taken to a hospital after his health condition deteriorated while an ED raid was taking place at his residence in connection with City Co-operative bank fraud.

— ANI (@ANI) September 27, 2021