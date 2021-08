Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व शिवसेना विधायक अशोक शिंदे (Ashok Shinde) आज मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए. शिंदे वर्धा जिले में हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे हैं. उन्होंने आज महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले (Nana Patole) की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली.Also Read - शिवसैनिकों ने 'अडानी हवाईअड्डा' लिखे साइनबोर्ड को तोड़ा, कहा- मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलना महाराष्ट्र का अपमान

शिंदे के पार्टी में शामिल होने के बाद नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (MVA) की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी (Congress Party) में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है. इससे कांग्रेस पार्टी और सरकार में विश्वास मजबूत हो रहा है.

Maharashtra | Shiv Sena leader, three-time MLA and former minister, Ashok Shinde joined Congress today in presence of Maharashtra Congress President Nana Patole pic.twitter.com/ejbnrcqgPn

— ANI (@ANI) August 3, 2021