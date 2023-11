Maratha Reservation पर Maharashtra में आज सर्वदलीय मीटिंग, न्यौता नहीं मिलने पर भड़े उद्धव गुट के नेता

Maratha Quota Row: मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक के लिए उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना को न्यौता नहीं मिला है. शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया है. राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में केवल महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे को बुलाया गया है.

वहीं, सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके गुट के नेताओं को ना बुलाए जाने पर शिवसेना(उद्धव ठाकरे गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “कोई आश्चर्य नहीं है. ये गैर संवैधानिक सरकार और जो ये गैरकानूनी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जिन्होंने हमारी पार्टी और पार्टी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की, उद्धव ठाकरे का सामना करने में इनको दिक्कत तो आएगी ही. साथ-साथ मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया है. उनके पास इन सवालों के जवाब भी नहीं होंगे. इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया है.

