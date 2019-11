मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के शिवाजी पार्क (Shivaji Park Mumbai) में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है. हालांकि बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने इस समारोह को नहीं रोका है, लेकिन अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पार्क में इस तरह के कार्य नियमित रूप से नहीं होने चाहिए.

Mumbai: Preparations underway at Shivaji Park, ahead of the swearing-in ceremony of Uddhav Thackeray as the Chief Minister of #Maharashtra, tomorrow. pic.twitter.com/AgO2VNw7NY

— ANI (@ANI) November 27, 2019