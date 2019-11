मुंबई: शिवसेना के विधायकों ने महाराष्ट्र में सरकार गठन पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार गुरुवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को सौंप दिया. ठाकरे की अध्यक्षता में उनके बांद्रा स्थित आवास मातोश्री में हुई पार्टी के सभी विधायकों की बैठक में विधायकों ने दोहराया कि पदों एवं जिम्मेदारियों की समान साझेदारी के फार्मूले को लागू किया जाएगा, जिसपर लोकसभा चुनावों से पहले सहमति बनी थी.

वहीं, महाराष्ट्र के मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि उनकी पार्टी आज राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी. मुनगंटीवार ने राज्यपाल के साथ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात से पहले कहा कि भाजपा अल्पमत सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है.

पार्टी विधायक शंभुराजे देसाई ने बैठक खत्‍म होने के बाद संवाददाताओं को बताया, शिवसेना विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर सरकार गठन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए उद्धव ठाकरे को अधिकृत किया.

Gulabrao Patil, Shiv Sena MLA after meeting party chief Uddhav Thackeray at Matoshree: We (Shiv Sena MLAs) will be staying at Hotel Rangsharda for next 2 days. We will do whatever Uddhav Sahab asks us to do. pic.twitter.com/LICnhfOozC

