Mumbai, Shiv Sena,Sanjay Raut, BJP: शिवसेना नेता (Shiv Sena Leader) व सांसद संजय राउत ( Sanjay Raut) ने आज मंगलवार को अपनी पूर्ववत घोषणा के मुताबिक एक प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें उन्‍होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में शिवसेना नीत सरकार (Shiv Sena Lead MVA govt) को गिराने के मकसद से केंद्रीय एजेंसियों (Central agencies ) का दुरुपयोग किया जा रहा है. संजय राउत ने कहा, केंद्रीय एजेंसियां ​​हमारी पार्टी के नेताओं (party leaders) को परेशान कर रही हैं. इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है. कुछ भाजपा नेता कह रहे हैं कि 10 मार्च को एमवीए (MVA govt) सरकार गिर जाएगी. ये सारी अफवाहें मेरे द्वारा वेंकैया नायडू को लिखे जाने के बाद शुरू हुईं.Also Read - Bullet Train: अहमदाबाद-मुंबई के बाद नागपुर-मुंबई रूट पर भी बुलेट ट्रेन चलने की संभावना

Mumbai | Central agencies are troubling our party leaders. Pressure is being created on our leaders using these agencies. Some BJP leaders are saying that the MVA govt will fall on March 10. All these rumors started after I wrote to Venkaiah Naidu: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/0ZEIZzUhc4

— ANI (@ANI) February 15, 2022