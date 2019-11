नई दिल्ली: शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे का नाम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में शामिल नहीं होने के बाद अब पार्टी ने सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे के नामों का प्रस्ताव रखा है. लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने उन्हें खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शीर्ष पद पर काबिज हों.

पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो महाराष्ट्र के अलावा भी राजनीति में लाभकारी सिद्ध हो और उद्धव ठाकरे मराठी सम्मान के लिए दिल्ली की केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं. सत्ता के फार्मूले के अनुसार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के पद के अलावा शिवसेना के 15, राकांपा के 15 और कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे. विधानसभा अध्यक्ष का पद राकांपा देना नहीं चाहती लेकिन कांग्रेस को यह पद अपने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के लिए चाहिए. इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने तर्क दिया कि उन्हें ऐसा विधानसभा अध्यक्ष नहीं चाहिए जिसे बार-बार पार्टी आलाकमान से इजाजत लेनी पड़े.

Congress leaders KC Venugopal, Ahmed Patel and Mallikarjun Kharge will be going to Mumbai tomorrow for a meeting with Shiv Sena and NCP for discussion over modalities of government formation in Maharashtra.

— ANI (@ANI) November 21, 2019