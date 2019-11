मुंबई: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले बुधवार को यहां ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ में शामिल पार्टियों के नेताओं ने बैठक की. इसके साथ ही, नयी मंत्रिपरिषद के गठन की प्रकिया तेज हो गई है. दक्षिण मुंबई में वाई बी चव्हाण केंद्र पर यह बैठक हो रही. राकांपा प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख ठाकरे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल उन नेताओं में शामिल हैं जो मंत्रिपरिषद के गठन और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बातचीत कर रहे हैं. इस दौरान एनसीपी की ओर से डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात सामने आई है, हालांकि नाम को लेकर अभी तक मंथन जारी है.

उद्धव बृहस्पतिवार शाम दादर के शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे भी बाद में बैठक में शामिल हुए . वहीं, इससे पहले दिन में राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं– पटेल, के सी वेणुगोपाल एवं अन्य– के साथ पवार की बातचीत हुई.

Mumbai: Shiv Sena’s Uddhav Thackeray, Congress’s Ahmed Patel & other ‘Maha Vikas Aghadi’ leaders leave after attending the meeting of Congress-Shiv Sena-NCP MLAs at Y.B. Chavan Center. #Maharashtra pic.twitter.com/cVPpO9IdL3



तीनों पार्टियों के बीच बातचीत

मंगलवार को शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बनने वाली ‘महाराष्ट्र विकास अघाडी’ की सरकार में उद्धव को मुख्यमंत्री के तौर पर नामित किया. शिवसेना ने चुनाव बाद गठबंधन के लिये जब से राकांपा एवं कांग्रेस गठबंधन से संपर्क साधा है, तब से पवार तीनों पार्टियों के बीच बातचीत का मुख्य केंद्र रहे हैं.

Congress’ Ahmed Patel after attending the meeting of NCP-Congress-Shiv Sena MLAs in Mumbai: We have sorted out all the issues, you will get to know tomorrow. #Maharashtra pic.twitter.com/6TdwB3qYnA

— ANI (@ANI) November 27, 2019