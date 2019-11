मुंबई: महाराष्ट्र में शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा के उभरते हुए राजनीतिक गठजोड़ के सामने शुक्रवार को भाजपा को लातूर और उल्हासनगर महापौर चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा. भाजपा को इन दोनों ही नगर निकायों में बहुमत हासिल होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा है.

Mumbai: Shiv Sena’s Kishori Pednekar and Suhas Wadkar elected unopposed as Mayor and Deputy Mayor of Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), respectively. #Maharashtra pic.twitter.com/Q8BAEtcM81

