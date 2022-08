Shiv Sena Dussehra Rally: शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने सोमवार को ऐलान किया कि पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क (Shivaji Park) में ही होगी. ठाकरे का यह बयान उनकी अगुवाई वाले पार्टी के धड़े को BMC से रैली के लिए अब तक मंजूरी नहीं मिलने की पृष्ठभूमि में आया है. शिवसेना (Shiv Sena) पिछले कई वर्षों से विशाल शिवाजी पार्क में इस रैली का आयोजन करती रही है, जिसमें पार्टी संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे का भाषण भी होता था. यह इस साल जून में शिवसेना में विभाजन के बाद उसकी पहली दशहरा रैली होगी.Also Read - Maharashtra News: चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बैंक का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार

Shiv Sena’s Dussehra rally will be held at Shivaji Park in Mumbai. Shiv Sainiks from all over the State will reach for this rally. We don’t know whether we will get permission for the rally: Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray pic.twitter.com/3OTG3l4Kj4

— ANI (@ANI) August 29, 2022