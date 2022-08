पात्रा चॉल घोटाले के मामले में ईडी के निशाने पर आए शिवसेना सांसद संसद राउत अभी जेल में ही रहेंगे. उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राउत की कस्टडी को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है यानि अब राउत को 5 और दिन हिरासत में ही रहना होगा. मालूम हो कि इससे पहले संजय राउत को कोर्ट ने 4 अगस्त तक के लिए हिरासत में भेजा था. जिसके बाद आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद कोर्ट ने उनकी कस्टडी को 8 अगस्त के लिए बढ़ा दिया.Also Read - Sanjay Raut in ED Custody: ED की कस्टडी में उद्धव ठाकरे के ‘चाणक्य’ पर नहीं रुक रही छापेमारी, दो और नई जगह पड़ा छापा | Watch Video

Mumbai | Shiv Sena MP Sanjay Raut sent to ED custody till 8th August in connection with a money laundering case in the Patra Chawl land case. pic.twitter.com/qbcz11BenB

— ANI (@ANI) August 4, 2022