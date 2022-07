Sanjay Raut Detained: शिवसेना के सांसद संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया है. ED ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है. संजय राउत को ईडी ने ‘पात्रा चॉल लैंड स्कैम केस’ (Patra Chawl land scam case) में हिरासत में लिया है. ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है. ईडी आज सुबह ही संजय राउत के घर पहुंची थी. इस मामले में संजय राउत को ईडी ने 20 जुलाई को समन किया था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्तता की वजह से शिवसेना सांसद एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे. अपने वकीलों के मार्फत उन्होंने 7 अगस्त तक का समय मांगा था. ED ने गुजारिश को खारिज कर दिया था और और दोबारा 27 जुलाई को समन किया था. इस बार भी संजय राउत नहीं पहुंचे और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में होने की बात कही. उसके बाद आज ED संजय राउत के घर पहुंची. और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है.Also Read - शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने ईडी की कार्रवाई को लेकर संजय राउत का समर्थन करने से किया किनारा

रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी सुबह करीब 7 बजे संजय राउत के घर पहुंची थी. ईडी की टीम के साथ CRPF के अधिकारी भी मौजूद थी. ED की टीम संजय राउत से पतरा चॉल भूमि घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है और घर पर सर्च अभियान चलाया. इसके बाद संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया. Also Read - 'जब कुछ गलत नहीं किया तो क्यों डर रहे', संजय राउत-ED रेड पर बोले एकनाथ शिंदे, कैबिनेट गठन पर भी दिया बड़ा अपडेट

Mumbai: Police personnel deployed outside the residence of Shiv Sena leader Sanjay Raut. He has been detained by the ED after raids were conducted at his residence in connection with Patra Chawl land scam case pic.twitter.com/8iG2a49V6l

— ANI (@ANI) July 31, 2022