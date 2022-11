Shraddha Murder Case: फडणवीस बोले-श्रद्धा का बहुत गंभीर पत्र, कार्रवाई होती तो बच सकती थी जान

नागपुर/ दिल्ली: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज बुधवार को श्रद्धा वालकर द्वारा पुलिस को की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई होती तो शायद श्रद्धा जान बच सकती थी. उन्होंने कहा, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी जांच की जाएगी. वहीं, श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का ‘ नार्को टेस्ट’ बृहस्पतिवार को होने की संभावना है.

उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री फडणवीस ने आज बुधवार को 2020 में श्रद्धा द्वारा पुलिस को की गई शिकायत पर कहा, मैंने पत्र देखा है और यह बहुत गंभीर पत्र है. कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी जांच की जाएगी. मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता. लेकिन कार्रवाई होती तो शायद जान बच सकती थी.