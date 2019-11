नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ बातचीत की और महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे पर आगे की चर्चा के लिए पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं को अधिकृत किया. कांग्रेस नेता अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और के सी वेणुगोपाल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ विचार विमर्श करने के लिए शाम तक मुंबई के लिए रवाना होंगे.

इससे पहले, सोनिया ने मंगलवार को सुबह फोन पर पवार के साथ बात की और अपने पार्टी नेताओं से कहा कि वे मुंबई जा कर एनसीपी प्रमुख से मिलें.

वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ”कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सुबह शरद पवार से बात की और अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुझे पवार के साथ आगे की चर्चा करने के लिए अधिकृत किया.” उन्होंने आगे कहा, ”हम तीनों मुंबई जा रहे हैं और पवार से यथाशीघ्र मुलाकात करेंगे.

Senior Congress leader Mallikarjun Kharge: Congress president Sonia Gandhi ji and Sharad Pawar ji too held discussion. We will hold further talks and will take a decision collectively. https://t.co/8GUfgj5BRA pic.twitter.com/rIxTdsJZ3O

— ANI (@ANI) November 12, 2019