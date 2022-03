Dawood Ibrahim Money Laundering case: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. स्पेशल कोर्ट ने आज गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत अवधि सात मार्च तक बढ़ा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने एनसीपी नेता की ईडी की हिरासत अवधि सात मार्च तक के लिए बढ़ा दी है.Also Read - देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला, कहा दाऊद समर्पित और दाऊद शरण है ये सरकार

Special PMLA court extends the Enforcement Directorate (ED) custody of Maharashtra minister and NCP leader Nawab Malik till 7th March. He was connected by ED in connection with Dawood Ibrahim money laundering case.

