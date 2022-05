उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रहे स्पाइसजेट के एक विमान की खिड़की में दरार पड़ने के बारे में जानकारी मिलने पर उसे वापस मुंबई ले जाया गया. आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है स्पाइसजेट का एक बोइंग 737 विमान की विंडशील्ड में बीच उड़ान क्रेक आया नजर, जिसे समय रहते प्लेन को तुरंत ही वापस मुंबई एयरपोर्ट पर उतार लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. स्पाइसजेट की यह फ्लाइट SG-385 मुंबई-गोरखपुर है.Also Read - मुंबई की जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख सीने में दर्द के बाद के अस्पताल में भर्ती

विमान कंपनी के प्रवक्ता ने बताया, ”28 मई को स्पाइसजेट के बोइंग 737 विमान को मुंबई से गोरखपुर जाना था. उड़ान के दौरान विमान की खिड़की में दरार के बारे में पता चला” Also Read - इतने सालों में पहली बार Chitrangada Singh ने की मुंबई लोकल की सवारी, बताया- अब तक क्यों नहीं मिला ये मौका?

SpiceJet Boeing 737 aircraft was scheduled to operate SG-385 (Mumbai-Gorakhpur). During cruise, the windshield outer pane was observed to be cracked. PIC decided to return back to Mumbai. ATC was apprised and the aircraft landed safely at Mumbai airport: SpiceJet Spokesperson pic.twitter.com/rc815eAa9K

— ANI (@ANI) May 28, 2022