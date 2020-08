Sushant Singh Rajput Case Updates: सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच सीबीआई (CBI) करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को यह आदेश दिया है कि वह जांच से जुड़े सभी दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को मुहैया करा दें. साथ-साथ वह सीबीआई को जांच में सहयोग भी करे. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर शिवसेना नेता संजय राउत का भी रिएक्शन आया है. संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है. इस पर राजनीतिक टिप्पणी करना सही नहीं है. महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां कानून सबसे ऊपर है. यहां कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. यहां सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है.’ Also Read - SSR Death Case: एक सुर में बोले बिहार के राजनीतिक दल-CBI करेगी जांच, अब बचा लो दोषियों को

उन्होंने कहा, सरकार में जो लोग कानून जानते हैं, मुंबई पुलिस आयुक्त या हमारे महाधिवक्ता इसके बारे में बात कर सकते हैं.

Once we get the order copy, we will examine it and decide further course of action. We have spoken to our advocates in the Supreme Court to send us the order copy: Mumbai Police Commissioner, Parambir Singh#SushantSinghRajputCase pic.twitter.com/0WMBWmUTAp — ANI (@ANI) August 19, 2020

इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, ‘एक बार हमें ऑर्डर की कॉपी मिल जाती है, तो हम इसकी जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई तय करेंगे. हमने सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं से हमें आदेश की प्रति भेजने के लिए कहा है.

#WATCH Bihar DGP says, "I'm very happy. SC order has strengthened trust people have in the Court & has assured the nation that justice will be delivered…Today's verdict has proved that Bihar Police was correct. The way Mumbai Police behaved was illegal." #SushantSinghRajput pic.twitter.com/Odq9TXTiGK — ANI (@ANI) August 19, 2020

उधर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच की अनुमति देने के बाद बिहार पुलिस का भी बयान आया है. बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे (Gupteshwar Pandey) ने कहा कि बहुत खुश हूं. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कोर्ट का लोगों पर भरोसा मजबूत हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने देश को भरोसा दिलाया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में न्याय मिलेगा. केस में जो भी सत्य होगा अब वह सामने आएगा. उन्होंने कहा कि यह न्याय की जीत है और यह 130 करोड़ भारतीय की जीत है.