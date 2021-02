Akola, Maharashtra, Coronavirus, covid-19, महाराष्ट्र (Maharashtra)के अकोला में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले में 28 फरवरी तक नियमों में सख्‍ती लागू कर दी गई है. दरअसल, पिछले 8 दिनों में अकोला में कोरोना के कुल 500 मामले बढ़ गए. इसके पहले रोजाना 30-35 कोरोना के मामले सामने आ रहे थे. अब 5 लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है. शहर में स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया है.इसके अलावा भी कई तरह की सख्‍ती बढ़ा दी गई है. Also Read - Reopening of College: UP में खुले College, University और उच्‍च शिक्षण संस्‍थान

शादी- विवाह जैसे कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग नहीं

COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलाधिकारी ने जिले के लिए नए- दिशा निर्देश जारी किए हैं. नए नियमों के तहत, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेसिंग का पालन, सैनिटाइजर के आवश्‍यक उपयोग लेकर जरूरी दिशा- निर्देश दिए गए. ताजा निर्देशों के मुताबिक अकोला जिले में शादी- विवाह जैसे कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग एकत्र‍ित नही हो सकते. शादी-विवाह जैसे कार्यक्रम रात के 10 बजे तक निपटा लिए जाए.

स्कूल- कॉलेजों को 28 फरवरी तक बंद करने का आदेश

ताजा निर्देशों के मुताबिक, होटल, रेस्टारेंट में मास्‍क, सैनिटाइजर का जरूर से इस्तेमाल किया जाए . स्कूल- कॉलेजों को 28 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है. जिले में दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेसिंग कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

नए आदेशों के मुताबिक, जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए. शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक स्थान पर 5 लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है. धार्मिक उत्सव, शादी- विवाह जैसे कार्यक्रम में 50 लोग

ही शामिल हो सकते हैं. किसी भी तरह की रैली पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है

अकोला में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति

COVID-19 संक्रमण के कुल मामले: 12,481

अब तक हुई कुल मौतें: 344

संक्रमण सेे ठीक हुए लोग : 11,190

कुल एक्टिव मरीज: 947