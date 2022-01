Maharashtra: महाराष्ट्र में आज 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं को ऑनलाइन (Online Exam) कराने को लेकर सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आये. छात्रों ने महाराष्ट्र के स्टेट स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ का घर घेर लिया. और नारेबाजी की. इसके बाद पुलिस ने छात्रों को खदेड़ लिया और लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस ने बताया कि कोरोना के बीच इतने छात्र इस तरह से कैसे एकत्रित हुए, इसकी जाँच चल रही है. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.Also Read - Corona Vaccination: देश की एक तिहाई व्यस्क आबादी को लगी वैक्सीन की दोनों डोज, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

बता दें कि महाराष्ट्र में दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं स्कूलों में कराने का फैसला किया गया है. छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं ऑनलाइन ही कराई जाएँ. इसे लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और सैकड़ों छात्र शिक्षा मंत्री के घर के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन करने लगे. पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए दौड़ा लिया और लाठीचार्ज कर दिया.

#WATCH | Maharashtra: Students protested outside State School Education Minster Prof. Varsha Eknath Gaikwad’s house, against offline exams

Students’ demand is online exams for classes 10th & 12th, in view of #COVID19 crisis. We tried convincing & dispersing them:DCP Pranay Ashok pic.twitter.com/ieqAmhq0rs

— ANI (@ANI) January 31, 2022