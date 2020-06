नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में अप्रैल के महीने में हिंसक भीड़ द्वारा दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की कथित रूप से पीट पीट कर हत्या के मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो और एनआईए से कराने के लिये दायर याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से इस मामले की सीबीआई और एनआईए से जांच के लिये दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया. न्यायालय इस मामले में अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में आगे विचार करेगा. Also Read - आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी- रिजर्वेशन Fundamental Right नहीं है

इस मामले में पहली याचिका 'श्री पंच दशबन जूना अखाड़ा' के साधुओं और मृतक साधुओं के परिजनों ने दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पालघर जिले में हुयी इस घटना की जांच राज्य पुलिस दुर्भावनापूर्ण तरीके से कर रही है. दूसरी याचिका घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है और उन्होंने इस घटना की राष्ट्रीय जांच एजेन्सी से जांच कराने का अनुरोध किया है. इनमें से एक याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार के साथ ही केन्द्र, सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया है.

कोविड-19 महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन के बीच 16 अप्रैल को दो साधु अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिये कार से मुंबई के कांदिवली से गुजरात के सूरत जा रहे थे. पालघर जिले के गढ़चिंचली गांव में एक भीड़ ने उनकी गाड़ी रोकी और उन पर हमला कर दिया. हिंसक भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में ही दोनो साधुओं और उनके ड्राइवर की कथित रूप से पीट पीट कर हत्या कर दी थी.

Palghar lynching case hearing in Supreme Court: Supreme Court asks Maharashtra Govt and others to file reply on PILs raising concerns and seeking directions for probiñg the matter through proper investigating agency. SC fixed the petition for further hearing in 2nd week of July. pic.twitter.com/3WQSuFCIqh

— ANI (@ANI) June 11, 2020