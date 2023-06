सुप्रिया सुले ने साफ कहा, मैं परिवाद से दूर नहीं जा सकती... किस पार्टी में भाई-भतीजावाद नहीं है?

Supriya Sule, NCP : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की कार्यकारी अध्यक्ष (NCP Working President) बनाई गईं सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) आज रविवार को जब वह महाराष्ट्र के शहर पुणे पहुंची, तो एक बयान में उन्होंने साफ कह दिया कि मैं परिवाद से दूर नहीं जा सकती (I can’t go away from nepotism) किस पार्टी में भाई-भतीजावाद नहीं (Which party doesn’t have nepotism) है? भाई-भतीजावाद की बात करते समय हम परफॉर्मेंस की बात क्यों नहीं कर सकते?

एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पहली बार पुणे पहुंची सुप्रिया सुले ने कहा, मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं एनसीपी के सभी कैडर, नेताओं और श्री पवार की आभारी हूं. मेरी प्राथमिकता पार्टी को मजबूत करना है.

सुले को शनिवार को उनके पिता शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. उन्होंने 2006 में राज्यसभा सदस्य के रूप में पहली बार संसद में प्रवेश किया था और उसके बाद 2009 में बारामती से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं. उन्होंने 2014 और 2019 में परिवार का गढ़ रही इसी सीट का प्रतिनिधित्व किया. इस सीट का प्रतिनिधित्व पहले शरद पवार और चचेरे भाई अजित पवार ने किया था.