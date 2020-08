नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में सीबीआई (CBI) को जांच सौंप दी है. सीबीआई ने कहा कि ये स्वाभाविक मौत है और इसकी जांच होनी चाहिए. जाहिर है सीबीआई जांच के लिए मुंबई जाएगी. महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सीबीआई को जांच में सहयोग किया जायेगा. घटना से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई अफसरों को सौंपे जायेंगे. वहीं, अब बीएमसी (ब्रहंमुम्बई म्युनिसिपल कोरपोरेशन) ने इसे लेकर बयान दिया है. Also Read - महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री बोले- SC के निर्णय का स्‍वागत, समानांतर जांच पर राज्‍य सरकार विचार करेगी

बीएमसी (Brihanmumbai Municipal Corporation) ने कहा कि अगर सीबीआई जांच के लिए सात दिन को मुंबई आती है तो उसे कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते क्वारंटाइन से अपने आप छूट मिल जाएगी. जबकि अगर सीबीआई इससे अधिक दिन के लिए मुंबई में रुकना चाहेगी तो उसे लिखित मैं बीएमसी को मेल करना होगा. ये एप्लीकेशन क्वारंटाइन से छूट के लिए होगा. इस पर हम सीबीआई को क्वारंटाइन से छूट दे देंगे. ये बयान बीएमसी के कमिश्नर इक़बाल सिंह चहल की ओर से जारी किया गया है.

