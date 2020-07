नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में फिल्‍म निर्माता व निर्देशक महेश भट्ट का बयान दर्ज होने के बाद अब फिल्‍ममेकर करण जौहर अपना बयान पुलिस के समक्ष दर्ज कराएंगे. करण जौहर इस हफ्ते अपना बयान दर्ज करा सकते हैं. Also Read - Sushant Singh Rajput Suicide Case: महेश भट्ट का बयान दर्ज, मिल सकते हैं कुछ अहम सुराग

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने सोमवार को फिल्मकार महेश भट्ट का बयान दर्ज किया था. Also Read - सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस को मिली फोरेंसिक रिपोर्ट, फैंस के लिए बड़ी खबर

मुंबई पुलिस ने राजपूत के मामले में अब तक निर्देशक संजय लीला भंसाली, फिल्म समीक्षक राजीव मसंद, अदाकारा संजना सांघी, रिया चक्रवर्ती, कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा, फिल्मकार मुकेश छाबड़ा और फिल्मकार आदित्य चोपड़ा के बयान दर्ज किए हैं. पुलिस ने मामले के संबंध में राजपूत के परिवार और उनके रसोइये समेत 38 लोगों के बयान दर्ज किए हैं. Also Read - Sushant Suicide Case: Kangana Ranaut, Dharma Productions के CEO को भेजा गया समन, Mahesh Bhatt से भी होगी पूछताछ

Filmmaker Karan Johar’s (in file photo) statement will be recorded this week in the Sushant Singh Rajput case: Mumbai Police pic.twitter.com/YvhIRlF9Hm

