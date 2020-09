मुंबई: सीबीआई ने बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बुधवार को लगातार दूसरे दिन एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया है. वहीं, सीबीआई ने रिया से पिछले शुक्रवार से सोमवार तक चार दिन में करीब 35 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. Also Read - Maharashtra Updates: कोरोना के मामले 8 लाख के पार, मृतकों का आंकड़ा 25 हजार के करीब

वहीं, सुशांत की मौत के मामले में उनके दोस्‍त सिद्धाथ पिथानी भी डीआरडीओ गेस्‍ट हाउस में पहुंचा है, जहां मामले में पूछताछ कर रही है. इस मामले में पिठानी से भी पूछताछ की जा रही है. सुशांत के मामले में मनी लॉन्‍ड्र‍रिंग के एंगल को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुशांत के बिजनेस पार्टनर और दोस्‍त वरुण को आज मुंबई में पूछताछ के लिए बुलाया है. Also Read - SSR CASE: गौरव आर्या के जवाबों से संतुष्ट नहीं है ED, सुशांत मामले में हो रही है पूछताछ

यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी है. पुलिस अफसर ने बताया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सुबह करीब साढ़े दस बजे एक कार में उपनगरीय कालीना में स्थित डीआरडीओ अतिथि गृह पहुंचे, जहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ठहरी हुई है. उन्होंने कहा कि राजपूत के प्रबंधक सैमुअल मिरांडा, उनके रसोइये नीरज सिंह, घरेलू कर्मी केशव और वित्तीय प्रबंधक श्रुति मोदी भी आज सुबह अतिथि गृह पहुंचीं.

#SushantSinghRajput death case: Siddharth Pithani (actor Sushant Singh Rajput’s friend) reaches DRDO Guest House, where CBI team investigating the case, is staying. #Mumbai pic.twitter.com/rKh07qa060

