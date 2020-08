नई दिल्‍ली: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में तेजी से बढ़ रही सीबीआई जांच की मांग और बिहार पुलिस के द्वारा महाराष्‍ट्र पुलिस पर लगाए गए असहयोगात्‍मक रवैये के आरोपों के बीच महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कृपया इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार के बीच टकराव पैदा करने के बहाने के रूप में उपयोग न करें. सीएम ठाकरे ने कहा, इस मामले में राजनीति को लाना सबसे दुस्साहसी काम है. Also Read - Sushant Death Case: प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, रिया चक्रवर्ती से हो सकती है पूछताछ

बता दें कि कल शुक्रवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ट्वीट किया था, ”मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के मामले में बिहार पुलिस की निष्पक्ष जांच के रास्ते में रुकावट डाल रही है. बिहार पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है. भाजपा को लगता है कि यह मामला सीबीआई को अपने हाथ में ले लेना चाहिए. Also Read - सुशांत के रिश्‍तेदार MLA ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, मोदी के मंत्री ने कहा- CBI को जांच सौंपना चाहिए

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पटना में दर्ज प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने के लिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका में बिहार सरकार के बाद शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने कैविएट दाखिल की थी. महाराष्ट्र सरकार ने भी न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए. Also Read - Bihar govt ने रिया के खिलाफ SC में कैवियट लगाई, कहा- मुंबई पुलिस नहीं कर रही सहयोग

Mumbai Police is not inefficient.If anyone has any evidence they can bring it to us&we will interrogate&punish the guilty. Please don’t use this case as an excuse to create friction between Maharashtra&Bihar: Maharashtra CM Uddhav Thackeray #SushantSinghRajputDeathCase (File pic) pic.twitter.com/7QQzkYubqw

— ANI (@ANI) August 1, 2020