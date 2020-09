मुंबई: नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने शनिवार को बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलिसले में राजपूत के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. Also Read - मौत से एक दिन पहले सुशांत ने 'अमर', 'अकबर', 'एंथनी' के लिए भेजे थे रुपए: फार्महाउस केयरटेकर

एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि दीपेश सावंत को एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है. उससे सुबह से पूछताछ हो रही थी. एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि सावंत की भूमिका मामले में एक ‘गवाह’ की है. Also Read - NCB शौविक का रिया चक्रवर्ती से कराएगी सामना, कहा- कई ड्रग नेटवर्क का खुलासा करना होगा

एजेंसी ने शुक्रवार को इस मामले में शौविक चक्रवर्ती (24) और राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था. इसके बाद एनसीबी ने दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया था, इस पर कोर्ट ने एनसीबी के अधिकारियों के निवेदन पर उनकी रिमांड पर भेज दिया है. Also Read - SSR Death case: एनसीबी को ड्रग मामले में ‘बड़ी मछली’ की तलाश, ये आरोपी खोल सकते हैं नए राज

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप निदेशक ने कहा, दीपेश सावंत को एनसीबी ने ड्रग्स की खरीद और हैंडलिंग में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया. उन्हें बयानों और डिजिटल सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. उसे कल सुबह 11 बजे अदालत में पेश किया जाएगा. गिरफ्तार लोगों की जिरह चल रही है.

Dipesh Sawant arrested by NCB for his role in procuring & handling of drugs. He has been arrested based on statements & digital evidence. He will be produced before court tomorrow at 11 am. Cross-examination of arrested people underway: Deputy Director, Narcotics Control Bureau https://t.co/67zI0xDKYG pic.twitter.com/FPaWpAWYc8

— ANI (@ANI) September 5, 2020