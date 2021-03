Sachin Waze sent to further NIA custody till 3rd April मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेजा गया. वाजे को आज मुंबई में स्पेशल एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया था. अंबानी सुरक्षा मामला में सचिन वाजे ने एनआईए अदालत को बताया कि उसे बलि का बकरा बनाया गया है. Also Read - मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की

वाज ने कहा, "मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं." सचिन वाजे ने यह भी कहा कि वह केवल डेढ़ दिन के लिए जांच अधिकारी था. उसने कहा, "मैंने इस मामले की वैसे ही जांच की जैसे की होनी चाहिए थी." वाजे ने कहा कि वह केवल अकेला नहीं था जिसने इस मामले की जांच की. इस केस में क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम ने भी इस जांच की.

बता दें कि एसयूवी मामले की जांच में एक बड़े घटनाक्रम के तहत, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी थी.

इससे पहले सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) वाजे को इस मामले में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया और 25 मार्च को एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया था. एनआईए ने केंद्र सरकार से अधिसूचना के बाद 3 मार्च को एसयूवी मामले की जांच को अपने जिम्मे लिया था.