Maharashtra News: महाराष्ट्र के रायगढ़ में हरिहरेश्वर तट पर एक अज्ञात नाव और रायगढ़ जिले के भारदखोल बीच एक लाइफबोट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है. दोनों नावों पर कोई भी मौजूद नहीं है लेकिन दोनों से भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं. पुलिस ने दोनों नावों को जब्त कर लिया है. तटरक्षक बल और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को इसकी सूचना दे दी गई है. पुलिस विभाग आवश्यक कार्रवाई कर रही है. स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है.Also Read - देवेंद्र फडणवीस ने बताया रायगढ़ में कहां से आई AK-47 से लदी नाव, जानें आतंकी एंगल पर क्या बोले डिप्टी सीएम; अलर्ट जारी

मामले को हल्के में नहीं ले सकते

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नाव से तीन एके-47 राइफलें मिलीं हैं. आधी टूटी हालत में नाव उच्च ज्वार के कारण कोकण तट की ओर आ गई है. केंद्रीय एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है.किसी भी परिणाम की किसी भी संभावना को हल्के में नहीं लिया जाएगा.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी आतंकी एंगल की पुष्टि नहीं हुई है. यहां नाव अभी-अभी चली है. हम किसी भी बात से इंकार नहीं कर रहे हैं, सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है.

श्रीवर्धन, रायगढ़ की विधायक अदिति तटकरे ने बताया है कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार रायगढ़ के श्रीवर्धन के हरिहरेश्वर और भारदखोल में हथियार और दस्तावेज वाली कुछ नावें मिली हैं. स्थानीय पुलिस कर रही है जांच, मैंने सीएम-डीई सीएम से मांग की है कि एटीएस या स्टेट एजेंसी की स्पेशल टीम तत्काल नियुक्त करें.

Maharashtra ATS team has moved for Raigad, where a suspicious boat with weapons was found at Harihareshwar Beach https://t.co/qIRnaFd4aA

— ANI (@ANI) August 18, 2022