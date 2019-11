मुंबई: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अब 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. पहले ये शपथ ग्रहण समारोह 1 दिसंबर को होने वाला था. इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करते हुए ‘महा विकास अगाड़ी’ ने मंगलवार शाम उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुना. उद्धव ठाकरे का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने यहां ‘महा विकास अगाड़ी’ की सभी दलों की बैठक में प्रस्तावित किया. इस अवसर पर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी और शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेता मौजूद रहे.

