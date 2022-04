Maharashtra, Maharashtra, Crime News: महाराष्‍ट्र में एक दिन बाद फिर से बड़ी संख्‍या में तलवारें मिली हैं. महाराष्‍ट्र के मराठवाड़ा अंचल के नांदेड़ शहर में आज शुक्रवार को बड़ी संख्‍या तलवारें जब्‍त हुईं. इन तलवारों को एक ऑटो के जरिए भेजा जा रहा था. बता दें कि दो दिन पहले पहले 27 अप्रैल को धुले जिले में बुधवार को एक स्‍कॉर्पियो कार से 89 तलवारें जब्‍त की गईं थीं.Also Read - यूपी: दूल्‍हे के गले में जयमाला डालने के बाद कमरे में बैठी दुल्‍हन की गोली मारकर हत्‍या

नांदेड़ के एसपी प्रमोद कुमार शेवाले ने कहा, तलवारें एक ऑटो में ले जाई जा रहीं थीं. पुलिस ने जाल बिछाया और उसे रोक लिया गया. ऐसा लगता है कि उन्हें अमृतसर से मंगवाया गया था. गिफ्ट शॉप में काम करने वाला एक लड़का और मालिक गिरफ्तार हुआ है. जांच चल रही है.

Maharashtra | 25 swords found in an Auto by police in Nanded

Swords were transported in an Auto. Police laid the trap & it was intercepted. Seems like they were ordered from Amritsar. A boy & owner of gift shop arrested. Investigation is underway: Pramodkumar Shewale, SP, Nanded pic.twitter.com/Sbm6nNbpsr

