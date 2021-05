Tauktae Updates: चक्रवाती तूफान ‘ताउते’ (Cyclone Tauktae) का असर महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है. मुंबई और उससे सटे आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. बारिश की वजह से जगह-जगह पेड़ उखड़ गए. यह तूफान महाराष्ट्र के बाद अब मंगलवार को गुजरात में तबाही मचाने जा रहा है, जबकि केरल, कर्नाटक और गोवा में भी तूफान की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है. अधिकारियों ने बताया कि ‘ताउते’ की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनें (Mumbai Local Train Update) भी प्रभावित हुई हैं. चक्रवात को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) को भी रात 8 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है. इन सबके बीच सोशल मीडिया पर मुंबई से सटे ठाणे जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. Also Read - Cyclone Tauktae: महाराष्ट्र और गुजरात पहुंचा चक्रवात 'तौकते', मुंबई एयरपोर्ट बंद, गुजरात में येलो अलर्ट जारी

दरअसल, ठाणे के मुंब्रा इलाके में एक नाले का पानी ओवरफ्लो होने के बाद रिहायशी इलाके में घुस जाता है. चक्रवाती तूफान ताउते से हुई जोरदार बारिश के बाद नाला ओवरफ्लो हो गया और उसका पानी रिहाइशी इलाके में घुस गया. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि नाले का पानी तेज रफ्तार के साथ रिहाइशी इलाके में जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

This video should permanently close the debate in which city is better between Mumbai and Delhi🤣

— Neha (@solankineha) May 17, 2021