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'मेरी साड़ी खींची और...', TCS ऑफिस में महिला कर्मचारी के साथ क्या-क्या हुआ, सुनाई आपबीती

TCS Case: नासिक स्थित TCS ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने सहकर्मियों पर उत्पीड़न और गलत व्यवहार के आरोप लगाए. पुलिस पूछताछ में महिला ने ऐसी-ऐसी बातें बताई जिन्हें पढ़ किसी भी माता-बहनों को डर लगने लगे.

Published date india.com Published: April 20, 2026 4:25 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
'मेरी साड़ी खींची और...', TCS ऑफिस में महिला कर्मचारी के साथ क्या-क्या हुआ, सुनाई आपबीती

भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध IT कंपनी – TCS की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. कंपनी के नासिक ऑफिस में काम करने वाली एक नई-नई शादीशुदा महिला कर्मचारी ने अपने कुछ सहकर्मियों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए. मामला सामने आते ही, TCS विवादों में घिर गई. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है और महिला ने पुलिस को क्या-क्या बताया?

महिला कर्मचारी का कहना है कि कंपनी जॉइन करने के कुछ टाइम बाद ही उसके साथ गलत व्यवहार शुरू हो गया. शुरुआत में यह मजाक और निजी जिंदगी पर टिप्पणियों तक सीमित था, लेकिन धीरे-धीरे यह मामला गंभीर हो गया. महिला ने पुलिस को बताया कि ऑफिस में वह असहज और डर महसूस कर रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से काफी प्रभावित हुई.

महिला कर्मचारी से पूछे जाते थे निजी जीवन के सवाल

TCS कर्मचारी के अनुसार, उसकी ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ लोग बार-बार उसके पास आकर निजी सवाल पूछते थे. जैसे – उसके शादी, पति और निजी जीवन से जुड़े सवाल, जिससे वह असहज महसूस करती थी. महिला ने बताया कि कुछ लोग उसे नाम लेकर चिढ़ाते थे और उसके बारे में तरह-तरह की बातें करते थे. जब उसने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, तब भी यह सिलसिला बंद नहीं हुआ. महिला का कहना है कि उसके सीनियर भी इस तरह की बातों को रोकने के बजाय कभी-कभी बढ़ावा देते नजर आए.

‘एक कलीग ने मेरी साड़ी का पल्लू खींचा’

महिला ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन जब वह साड़ी पहनकर ऑफिस आई थी, तब एक सहकर्मी ने उसका पल्लू खींच लिया. इस घटना ने उसे अंदर डरा दिया. उसने यह भी आरोप लगाया कि एक कर्मचारी अक्सर उसके पास बैठने की कोशिश करता था और मौका मिलते ही उसे गलत तरीके से छूता था. डर और नौकरी खोने की चिंता के कारण उसने शुरुआत में किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में हालात और बिगड़ते गए.

TCS ने आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड किया

इस मामले में नासिक पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कई FIR दर्ज की हैं. पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम भी बनाई है. वहीं, कंपनी ने भी एक्शन लेते हुए उन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिन पर उत्पीड़न के आरोप लगे. कंपनी का यह भी कहना है कि उनके आधिकारिक शिकायत चैनलों पर इस तरह की शिकायत पहले दर्ज नहीं हुई थी. लेकिन अब वे इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं.

जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा सच

एक तरफ जहां महिला ने गंभीर आरोप लगाए, वहीं आरोपियों के परिवार ने इन दावों को गलत बताया है. उनका कहना है कि यह सब ऑफिस की राजनीति का हिस्सा हो सकता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि आरोपी कर्मचारी अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करता था, इसलिए उसे फंसाने की साजिश की गई है. फिलहाल, सच क्या है यह जांच के बाद ही पूरी तरह सामने आएगा.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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