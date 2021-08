Teacher arrested for raping girl student in school in Yavatmal] यवतमाल: महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में एक शिक्षक ने अपने पेशे की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है. 51 साल का यह शिक्षक छात्रा के साथ पिछले दो महीने से रेप कर रहा था. स्‍कूल की कक्षा खत्‍म होने के बाद शिक्षक नाबालिग छात्रा को ट्यूशन के बहाने रोक लेता था और फिर उसके के साथ शारीरिक संबंध बनाता था. लोगों ने शक बढ़ने पर शिक्षक पर निगाह रखना शुरू कर दिया था. इसक बाद लोगों ने स्‍कूल में जाकर देखा तो शिक्षक आपत्तिजनक हालत में मिला. यह देख लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस को सौंप दिया.Also Read - महाराष्ट्र में OBC वर्ग के हजारों छात्रों को MPSC और UPSC की तैयारी करवाएगी उद्धव ठाकरे सरकार

पुलिस ने स्कूल में कार्यरत शिक्षक अरुण राठौर (51) को नाबालिक छात्रा से रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. महाराष्ट्र के यवतमाल में पिछले दो महीने से एक छात्रा के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में एक शिक्षक को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारी के मुताबिक जिले के एक स्कूल में कार्यरत शिक्षक अरुण राठौर (51) को लोगों ने स्कूल में आपत्तिजनक स्थिति में पाया और उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. Also Read - पत्नी के शरीर को पति द्वारा अपनी संपत्ति समझना वैवाहिक बलात्कार है: High Court

पुलिस अधिकारी ने कहा, “आरोपी शिक्षक कक्षा समाप्त होने के बाद छात्रा को ट्यूशन के लिए स्कूल में ही रुकने के लिए कहता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था. वह पिछले दो महीने से ऐसा कर रहा था. आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. Also Read - Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकल ट्रेनों में कब मिलेगी आम लोगों को यात्रा की अनुमति, भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन