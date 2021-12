TET 2020 Exam scam: Maharashtra शिक्षक पत्रता परीक्षा (TET) स्‍कैम में बीते 16 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) के आयुक्‍त (MSCE commissioner) तुकाराम सुपे की गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने उसके रिश्‍तेदारों और दोस्‍तों के यहां से 1.59 करोड़ रुपए और 44 अलग-अलग तरह की ज्‍वैलरी, जब्‍त की है, जिसका वजन 1.5 किलो है. पुणे पुलिस ने 16 दिसंबर को शिक्षा विभाग में सलाहकार अभिषेक सावरीकर को भी पूछताछ के बाद 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. दो-तीन पहले पुलिस ने पूर्व आयुक्त तुकाराम सुपे के कब्जे से 88 लाख रुपए नकद, सोने के गहने और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे.Also Read - Monkey Vs Dog Viral Video: बंदर और कुत्तों के बीच 'बदलापुर' की कहानी, जानिए पूरी सच्चाई | Must Watch

Maharashtra | Cyber Crime unit of Pune Police seized Rs 1.59 crores & 44 different kinds of jewelry weighing around 1.5kg from the friends & relatives of Tukaram Supe, Ex-MSCE commissioner, who was arrested in connection with TET 2020 exam scam on Dec 17: Pune CP Amitabh Gupta pic.twitter.com/EbknMysk07

