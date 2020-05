नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित महाराष्‍ट्र राज्‍य में इस बीमारी के मरीजों की संख्‍या में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है. मंगलवार को राज्‍य में कोविड-19 से संक्रमित 2100 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही राज्‍य में कोरोना वायरस के संक्रमित हुए कुल मरीजों की संख्‍या 37, 000 के पार हो गई गई है. Also Read - दिल्‍ली की सड़कों पर चलीं DTC की बसें, यात्रा करने से पहले ये नियम जरूर जान लें

ताजा जानकारी की मुताबिक महाराष्‍ट्र में कोविड19 के कुल मामले बढ़कर 37,158 हो गए हैं. वहीं, मुंबई में आज कोरोना संक्रमण के 1411 नए मामले आए और 43 मरीजों की मौत हो गई. बृहन्‍मुबई के मुताबिक कुल संक्रमित मरीजों की संख्‍या 22,563 हो गई है और मौतों का आंकड़ा 800 हो चुका है.

महाराष्‍ट्र के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री राजेश टोपे ने कहा एक बयान में कहा, राज्‍य में कोविड19 से आज ठीक हुए रिकॉर्ड 1202 मरीजों को अस्‍पताल से छुट्टी दी गई है. महाराष्‍ट्र की कोविड19 के मरीजों का ठीक होने की दर अब 25 फीसदी से ज्‍यादा है. हालांकि मंत्री के बयान में महाराष्‍ट्र में कुल मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया है.

Maharashtra is doing around 15000 tests (for COVID-19) everyday in 67 testing labs. Death rate in Maharashtra has also come down to 3.2% now: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope https://t.co/RS4NzLTPrY

