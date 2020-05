नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस महामारी के महासंकट के बीच केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री ने बुधवार को कहा है कि अभी महाराष्‍ट्र में स्थिति निश्‍चितरूप से चिंता जनक है. उन्‍होंने कहा कि वह राज्य में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए सीएम के साथ बैठक करेंगे. Also Read - केरल में एक भी हॉटस्पॉट नहीं, आज Coronavirus का कोई नया केस भी नहीं आया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, महाराष्ट्र में स्थिति निश्चित रूप से इस समय चिंता का विषय है, क्योंकि 36 में से 34 जिले COVID19 से प्रभावित हैं. मैं राज्य में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए सीएम के साथ बैठक करूंगा.

The situation in Maharashtra is certainly a matter of concern right now as 34 out of 36 districts are affected by #COVID19. I will hold a meeting with CM as well to discuss further course of action to control spread of the virus in state: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan pic.twitter.com/g2Ez09pNLM

