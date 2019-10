औरंगाबाद: गोवंश की हत्या का कथित तौर पर समर्थन करने संबंधी केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा नेता ने दावा किया है कि इसमें छेड़छाड़ की गई है और उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी. वीडियो में दानवे मुसलमानों को यह भरोसा दिलाते सुने जा सकते हैं कि जब तक वह मंत्री हैं, तब तक उन्हें गोवंश की हत्या के बारे में चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है.

दानवे ने एक बयान जारी कर इस वीडियो को गुमराह करने वाला और शरारती तत्वों द्वारा इसमें छेड़छाड़ किया गया बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने 21 अक्टूबर के विधानसभा चुनाव से पहले अपने गृह जिले जालना के भोकरदन विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों से मुलाकात के दौरान ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की.

Pls take action on RaoSaheb Danve for hurting religious sentiments of Hindus and instigating minorities to kill Cows. Pls sack him immediately. He does not deserve to be in BJP anymore. @PMOIndia @narendramodi @narendramodi_in @JPNadda pic.twitter.com/9dBS1rb2e3

— Raju R. Gupta (@rajraaz21) October 22, 2019