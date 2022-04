Puducherry Express derail: मुंबई के माटुंगा स्टेशन पर शुक्रवार रात 11005 दादर-पुडुचेरी एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए. यह जानकारी मध्य रेल के एक अधिकारी ने दी. अधिकारी ने बताया कि यह घटना ट्रेन के दादर टर्मिनस से पुडुचेरी के लिए रवाना होने के बाद रात करीब पौने 10 बजे हुई और इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.Also Read - ट्रेनों के एलएचबी कोच में यात्रियों को नहीं मिलेगी बेड रोल-कंबल की सुविधा, रेलवे ने जारी किया आदेश

सेंट्रल रेलवे, मुंबई के CPRO शिवजी एम सुतार ने बताया कि कुछ ट्रेन स्लो की गई हैं. रेलवे सीपी कैसर खालिद ने मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं. रेलवे लाइन अब नार्मल है. Also Read - बागडोगरा हवाईअड्डे से उड़ान निलंबन के बाद यात्रियों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने शुरू की 8 विशेष ट्रेनें

Mumbai: Three coaches of Puducherry Express derailed between Matunga & Dadar Station, the Railways said.

No injuries have been reported so far

— ANI (@ANI) April 15, 2022