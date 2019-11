नई दिल्‍ली/ मुंबई: महाराष्‍ट्र में मंगलवार को राष्‍ट्रपति शासन लागू होने के दूसरे दिन बुधवार को मुंबई में एनसीपी के नेता वाईबी चव्‍हाण सेंटर पहुंचे. इसमें पार्टी के प्रमुख नेता शरद पवार और अजित पवार भी हैं. एनसीपी के कार्यालय जाते वक्‍त दौरान अजित पवार ने कहा कि यदि स्थिति दलबदल की स्थिति है तो तीनों पार्टियां ए, बी, और सी तय एक कॉमन उम्‍मीदवार का समर्थन करने के लिए तय करेंगी, तब हमें कोई पराजित नहीं कर सकेगा. वहीं, शिवसेना की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

पवार ने कहा, एनसीपी ने गवर्नर को एक पत्र दिया था, जिसमें तीन दिनों का समय मांगा गया था क्‍योंकि कांग्रेस नेता यहां नहीं थे और सुबह स्थितियां बिलकुल अलग थीं. हम पूरी प्रक्र‍िया (सरकार बनाने) के लिए अधिक समय चाहते थे.

Ajit Pawar, NCP: If there is a situation of defection, three parties A,B and C will decide to back one common candidate then no one can defeat us. pic.twitter.com/X80W2sGoPJ

— ANI (@ANI) November 13, 2019