पालघर: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर जिले के वसई में बुधवार को एक औद्योगिक इकाई में हाइड्रोजन गैस सिलेंडर में (boiler explosion) विस्फोट के बाद आग लगने की घटना में कम से कम तीन श्रमिकों की मौत हो गई जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

Maharashtra | Three people dead, eight seriously injured in the fire due to boiler explosion at a factory in Vasai area of Palghar district, says the Fire Dept. pic.twitter.com/A92CjjKSJG

— ANI (@ANI) September 28, 2022