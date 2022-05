महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच राज ठाकरे के खिलाफ जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. वहीं एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नॉन बेलेबल वारंट सांगली कोर्ट ने 2008 के एक मामले में जारी किया है. मनसे प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 117, 143, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 7, मुंबई पुलिस एक्ट 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5 या 10 साल से ज्यादा पुराने मामले में जल्द कार्रवाई करनी होती है.Also Read - EID की वजह से MNS ने रद्द की 'महाआरती', जानें Raj Thackeray ने ट्वीट कर क्या कहा...

Maharashtra | Magistrate Court in Shirala, Sangli had issued a non-bailable warrant against MNS chief Raj Thackeray on April 6, in connection with a case of 2008 u/s IPC 143, 109, 117, 7 in the Criminal Amendment & 135 of the Bombay Police Act. (1/2)

(File photo) pic.twitter.com/0Hv3gbBO82

— ANI (@ANI) May 3, 2022