नई दिल्‍ली: देश में बढ़ते Coronavirus Pandemic के मद्देनजर पंजाब के बाद अब पूरे महाराष्‍ट्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. सीएम ठाकरे ने कहा, आज मैं पूरे राज्‍य में कर्फ्यू की घोषणा करता हूं. लोग हमको सुन नहीं रहे थे और हम मजबूर हैं.

बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है, वहीं, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है.

सीएम ठाकरे ने कहा, कल हमने राज्‍य की सीमा सील की थी और आज हम जिलों की सीमाएं बंद कर रहे हैं. हम इसे जिलों में फैलने नहीं देंगे, जो अभी प्रभावित हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को नागरिकों से अपील की वे कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर अपनी सुरक्षा के लिए घरों में रहें.

Today I am compelled to announce a statewide curfew. People were not listening and we are compelled: Maharashtra CM Uddhav Thackeray #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/BkVJ23qOOb

— ANI (@ANI) March 23, 2020